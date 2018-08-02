Aydın Valiliğinden amatör kulüplere destek

Belediyelerin yaptığı bu desteğe bu sene de ilk kez Aydın Valiliği de dahil olurken toplam 200 bin liralık yardım kulüp temsilcilerine teslim edildi.

Aydın’da amatör olarak faaliyetlerini sürdüren 125 adet spor kulübüne Aydın Valiliği tarafından can suyu olarak malzeme desteği verildi. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle toplam 200 bin liralık yardım kulüplere dağıtıldı. Törenee, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan ve spor kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Malzeme yardımı töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Aydın spor tarihinde ilk kez Valilik tarafından destek gören spor kulüpleri, kendilerine gösterilen bu ilgi ve alakadan dolayı memnun oldu.

“Amatör spor çok önemli”

Ardından kürsüde konuşma yapan ASKF Başkanı Hasip Arıkan, amatör sporun karşılıksız ve iyi birey yetiştirme adına yapıldığını, amatör spor olmadan profesyonelliğin olamayacağını ifade ederek, amatör spor kulüplerinin önemine değindi. Başkan Arıkan, “Amatör sporda aynı zamanda geleceğin milli sporcuları da yetiştiriliyor. Kulüplerimiz büyük fedakarlıklar, karşılıksız sevda ile bu işi yapıyorlar. Öncelikle iyi birey ve topluma iyi bir vatandaş olarak kazandırılması adına çocuklar amatör spor kulüplerinde mücadele ediyor ve bu şekilde yetiştiriliyorlar. Geleceğin milli sporcuları ve başarılı sporcuları öncelikle amatör spor yaparak bu başarılı ve yüksek seviyelere geliyorlar. Bu yüzden amatör spor çok önemli. Özellikle Aydın’daki spor kulüplerimiz büyük fedakarlıklarla maddi ve manevi zorluklarla bu işi yapıyorlar. Aydın Valiliği’nin bu desteği gerçekten amatör spor kulüpleri olarak bizleri çok sevindirdi ve memnun etti. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’e çok teşekkür ederiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sayın valim” ifadelerini kullandı.

“Desteğimiz devam edecek”

Aydın amatör spor kulüplerinin spora ve sporculara karşı gösterdikleri çaba ve gayretlerin takdire şayan olduğunu dile getiren Vali Köşger de, “Sizlerden beklentimiz Aydın’daki gençlerimizin her birini ilgi alanlarına göre yeteneğini keşfedip, onları, en üst sporcular haline getirmeniz ve onları geleceğe hazırlayabilmeniz. Siz gayret ettiğiniz sürece, bizim de desteğimiz devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın. Bugün size verdiğimiz malzemelerle inşallah güzel başarılara imza atarsınız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Malzeme teslimi sonunda ASKF Başkanı Hasip Arıkan, kulüp temsilcileri adına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkür plaketi takdim etti.