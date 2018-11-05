Aydın Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Aydın Valisi, Vali Yardımcıları ve Özel Kalem Müdürünün ismi kullanılarak bazı işletmeler ve hayırsever vatandaşlarımız telefonla aranmak suretiyle para talep edildiği öğrenilmiştir. Bu tür talepler, dolandırıcıların işletme sahiplerini, hayırsever vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişim ve yöntemler olup; Valiliğimiz tarafından hiçbir surette yardım istenmesi söz konusu değildir. Aydın Valisinin ve Vali Yardımcılarının adını kullanmak suretiyle kendilerinden maddi yardım talebinde bulunulan işletmelerin ve vatandaşlarımızın durumu derhal güvenlik birimlerine bildirmeleri, gerekirse Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünün 225 10 01-02 numaralı telefonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.