İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kendisini Vali, Vali yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahısların vatandaşlardan telefonla para talep ettikleri belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Aydın Valisi, Vali Yardımcıları ve Özel Kalem Müdürünün ismi kullanılarak bazı işletmeler ve hayırsever vatandaşlarımız telefonla aranmak suretiyle para talep edildiği öğrenilmiştir. Bu tür talepler, dolandırıcıların işletme sahiplerini, hayırsever vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişim ve yöntemler olup; Valiliğimiz tarafından hiçbir surette yardım istenmesi söz konusu değildir. Aydın Valisinin ve Vali Yardımcılarının adını kullanmak suretiyle kendilerinden maddi yardım talebinde bulunulan işletmelerin ve vatandaşlarımızın durumu derhal güvenlik birimlerine bildirmeleri, gerekirse Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünün 225 10 01-02 numaralı telefonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.