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Aydın Valiliğinden İl Çayı açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Germencik ilçesi sınırlarından geçip Büyük Menderes’e dökülen İl Çayı deresinde görülen kırmızı akışkanın kaynağının tespit edilmesi sürecinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Germencik ilçesi sınırlarından geçip Büyük Menderes'e dökülen İl Çayı deresinde görülen kırmızı akışkanın kaynağının tespit edilmesi sürecinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.


Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizde faaliyet gösteren jeotermal firmalar, üretmiş oldukları enerji esnasında üretim kuyularından alınan akışkanın reenjeksiyon kuyular vasıtasıyla tekrar geri basılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Valiliğimizce 24 saat denetlenmekte olup yasal olmayan işlemlerde bulunan firmalara cezai işlem uygulanmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu akışkan ile ilgili olarak jeotermal tesislerden mi yoksa başka bir faaliyetten mi kaynaklandığının tespit edilebilmesi amacıyla 24 Eylül 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personellerinden oluşan denetim ekipleri oluşturulmuştur.


Yapılan denetimlerde; İlimiz Germencik İlçesi sınırları dâhilinde faaliyet gösteren bir firmanın faaliyetleri sonucu oluşan akışkanı söz konusu alıcı ortama deşarj ettiği tespit edilmiş olup Valiliğimizce 5491 sayılı Kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilerek idari para cezası uygulanmıştır. Denetim ekiplerince, İlimiz sınırları dâhilinde gerçekleştirilen jeotermal faaliyetler, aralıksız olarak gece ve gündüz denetlenmeye devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını devam ettirebilmeleri, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için Valiliğimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte her türlü çalışmayı yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

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