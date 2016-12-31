Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 13:43

Aydın Valisi Koçak Koçarlı’yı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Koçak Koçarlı’yı Ziyaret Etti

31 Aralık 2016 13:43

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Koçarlı’da esnaf ziyareti yapıp esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Uğradığı kahvehanelerdeki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Koçak, vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti.
Tarihi mekânlarda incelemelerde de bulunan Vali Koçak, Cihanoğlu Camii ve çevresinde de incelemelerde bulunan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Kaymakamlığı ziyaret etti. İlçede yaşayan vatandaşların kendisine dikkat çeken bir sorundan bahsetmediğini anlatan Koçak, “Halkımıza esnafımıza sıkıntılarını sorduğumuzda kimse ‘şu sıkıntım var’ demedi. Herkes, ‘Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin’ diye dua etti. Keşke, ‘Şu problemimiz var’ diyen olsaydı, biraz içimiz rahat ederdi. Şimdi yükümüz daha da ağır oldu. Koçarlı’da çok daha fazla hizmet etmemiz lazım” diye konuştu.
Herkesin işini iyi yaptığı takdirde topluma faydanın da o derece fazla olacağına dikkati çeken Vali Koçak, “Yoksa işgal ettiğimiz yerler, indiğimiz arabayla, makam odalarımızla büyük olmuyoruz. Makam odası demeyi de doğru bulmuyorum, oralar bizim çalışma ofislerimizdir. Vatandaşa ne kadar faydalıysak, vatandaşın problemini ne kadar iyi çözebiliyorsak o kadar büyüğüz demektir. Büyüklük Allah’a mahsustur belki kıymet anlamında ölçülmelidir.” İfadelerine yer verdi.
Daha sonra Kaymakam Fırat Çelik, Vali Koçak’a ilçe hakkında ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ziyarette, Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar hazır bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç