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21 Haziran 2017 10:10

Aydın Valisi Koçak merkeze çekildi

Valiler Kararnamesi ile merkeze çekilen Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ın yerine Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger atandı.

Aydın Valisi Koçak merkeze çekildi

21 Haziran 2017 10:10


Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi de dahil 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.


Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi de dahil 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. Yeni kararname ile Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger de yeni Aydın Valisi oldu. Aralarında Denizli, Muğla, Diyarbakır, Sakarya ve Karaman’ın da olduğu 40 ilin valisi değişti.


İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk ve toplam 19 ilin valisi merkeze alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.


Eski’den Aydın’da görev yapan Osmaniye Valisi Kerem Al ve Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile mevcut Vali Ömer Faruk Koçak da merkeze alınlar arasında yer aldı. Aydın’ın komşu illerinden Muğla Valisi Amir Çiçek ve Denizli Valisi Ahmet Altıparmak’da merkeze aldındı. .Nazillili doğumlu olan Kırklareli Valisi Esengül Civelek’te memleketine komşu il Muğla’ya Vali olarak atandı.




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