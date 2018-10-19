Aydın Valisi Köşger, Çinli iş adamlarını yatırıma davet etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu'nun Aydın Valiliği ziyaretinde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Çin'den gelebilecek yatırımlar için gerekli imkanlara sahip olduklarını açıkladı.

Çin Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu'nun Aydın Valiliği ziyaretinde Çin ve Türkiye arasında sağlanan işbirliğinin yerel anlamda daha da ileriye taşınabilmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, büyükelçinin ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, “Artık ilişkiler ülkeden ülkeye değil, derinlik kazanarak şehirden şehire olarak gelişebiliyor. Aydın'ın tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Aydın hem tarımsal, hem de turizm anlamında Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasındadır. Aydın'da Jeotermal kaynağın yeterince kullanılmadığı üzerinde duruyoruz. Bir termal turizm, iki tarımda yeterince kullanılmıyor. Tarımla jeotermali birleştirebilirsek önemli bir sinerji ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu iki konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Çin'den gelebilecek yatırımcılara sunacak imkanlara sahibiz” diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu ise, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in sıcak karşılamasından dolayı kendisine teşekkür ederek, “Çin ve Türkiye arasındaki dostluk çok eski bir geçmişe dayanıyor. 2010 yılında da resmen Türkiye ile stratejik işbirliği kuruldu. Geride bıraktığımız 3 yıl içinde iki ülkemizin liderleri arasında beş defa görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde iki ülkenin gelişmesi için bir yol haritası çizildi. Aramızdaki ilişkilerin daha çok gelişmesi için büyük bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli değerlendirmek için iki ülkenin farklı şehirleri arasında yerel yönetimler arasındaki ilişkileri geliştirilmesi çok önemli. Bizim amacımız sizden ve Aydın'daki iş adamı arkadaşlarımızdan fikirler alarak görüş alışverişinde bulunmaktır” dedi.