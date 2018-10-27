Aydın Valisi Köşger, ekonomi gazetecileriyle Kuşadası'nda buluştu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ekonomi gazetecileri ile Kuşadası'nda bir araya geldi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Köşger'in yanısıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ile birlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği yöneticileri, ulusal ve yerel basın mensupları ve oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın ilinin tanıtımına yönelik gerçekleştirdikleri toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.