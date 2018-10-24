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Aydın Valisi Köşger, Söke'nin sorunlarını dinledi

Aydın Valiliği tarafından değerlendirme toplantıları adıyla gerçekleştirilen toplantılar zincirinin biri Söke’de gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından değerlendirme toplantıları adıyla gerçekleştirilen toplantılar zincirinin biri Söke'de gerçekleştirildi.


Daha önce Nazilli, Efeler ve Çine ilçelerinde yapılan ve Aydın ilinin 17 ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan değerlendirme toplantısı, Söke'de Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığı'nda yapıldı. Söke İlçe Değerlendirme toplantısı Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, çeşitli dairelerin il ve ilçe müdürleri, mahalle muhtarları, çeşitli odalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açılış konuşmasında; “İlimizin ilçelerindeki sorun ve talepleri dinlemek üzere düzenlediğimiz toplantılarımıza devam ediyoruz. Bu toplantılarda biz susuyoruz, başta muhtarlarımız olmak üzere katılımcılar konuşuyor. Sorun ve taleplere çözüm buluyoruz. Bugün de bu toplantılardan birini Söke ilçemizde yapıyoruz” dedi.


Açılış konuşmasının ardından başta muhtarlar olmak üzere katılımcılar Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki ilgili daire müdürlerine sorunlarını iletti.

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