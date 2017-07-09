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09 Temmuz 2017 19:09

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger şehit evini ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasulu Şehit Uzman Jandarma Emrah Ceylan’ın Esençay mahallesindeki baba ocağına ziyarette bulunarak aileye taziyelerini iletti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger şehit evini ziyaret etti

09 Temmuz 2017 19:09


Esençay Mahallesinde bulunan şehidin baba ocağını ziyaret eden Vali Köşger’e eşi Fatma Köşger eşlik etti. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik de ziyarette yer aldı. Ziyaretin başında şehidin annesi Aynur Durmaz’ın elini öpen Vali Köşger anne Durmaz’a Kuranı Kerim, şehit eşi Senem Ceylan’a çiçek ve şehit oğluna Türk bayrağı hediye etti.


Vali Köşger baba ocağında uzun süre kalırken aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Ziyarette Kuranı Kerim okunup dualar edildi. Vali Köşger her zaman ailenin yanında olduklarını ifade edip şehidin kanının yerde kalmayacağını aktardı.




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