Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger: Söke çayı projesinin takipçisi olacağız

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen bir törene katılan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçede en fazla önemsenen projelerden biri olan 'Söke Çayı Projesi'nin takipçisi olacaklarını söyledi. Proje kapsamında Söke Çayı üzerinden bulunan Söke Belediyesi'ne ait tüm dükkanlar ve otopark yıkılmış ve proje kapsamında alan DSİ'ye devredilmişti.

Toplantıda bulunan DSİ 21. Bölge Müdürü Akif Balta yaptığı açıklamada, Söke Belediyesi'nin proje ile ilgili üzerine düşeni yaptığını Söke Çayı projesinin yatırım programına alınması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Öncelik şehir içinde kalan kısımda”

Toplantı sonrasında Söke Çayı Projesi ile ilgili soruya cevap veren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; “DSİ Bölge Müdürümüz tamamı değil ama çayın şehir içinde kalan kısmı ile ilgili 2019 yatırım programına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi. Gerekli yazılar yazılmış. Biz de takipçisi olacağız” dedi.