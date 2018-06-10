Aydın ve ilçeleri sıcaktan kavruldu, plajlar turistlere kaldı

Ramazan nedeniyle Kuşadası ve Didim’de plajlar turistlere kaldı.

Aydın’da hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıktı. Cumartesi günü 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, pazar günü ise 36 derecelerde seyretti. Aydın’ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim’de mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığına rağmen Ramazan ayı olması nedeniyle genellikle turistlerin denize girmesi dikkat çekti. Yaz aylarında iğne atsan yere düşmez görüntüler oluşan Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda Ramazan ayı dolayısıyla yerli halkın plajlara gelmemesi nedeniyle sahiller de yabancı tatilcilere kaldı. Yabancı turistler deniz kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.