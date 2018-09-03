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03 Eylül 2018 12:48

Aydın ve İzmir’de organize suç çetesine şafak baskını: 11 gözaltı

Aydın polisinin İzmir, Efeler ve Kuşadası’nda vatandaşlara zorla senet imzalattıkları iddia edilen organize suç çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın ve İzmir’de organize suç çetesine şafak baskını: 11 gözaltı

03 Eylül 2018 12:48


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince Aydın merkez Efeler ve diğer ilçelerde vatandaşlara faizli para verdikleri, devam eden süreçte baskı, tehdit, cebir, darp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ölümle tehdit ve zorla boş senet imzalattırdıkları tespit edilen organize suç çetesinin çökertilmesine yönelik olarak 19 Haziran 2018 tarihinde teknik ve fiziki takibe başlanıldı. 31 Ağustos 2018 tarihinde sona eren fiziki ve teknik takip neticesinde 11 olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla Aydın merkez Efeler ilçesinde 100 polisin katılımıyla yapılan belirlenen 8 adrese şafak operasyonu düzenlendi.


Operasyonda örgütün lideri ve üyeleri olduğu değerlendirilen 4 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet şarjör ve 25 adet fişek, 2 adet senet fotokopisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Kuşadası ve İzmir’de gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda organize suç çetesine üye oldukları gerekçesiyle 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Cinayet-Gasp Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan 11 şüpheli, Aydın Adliyesine sevk edildi.


Olayla ilgili aranan diğer 2 şüphelinin de hırsızlık ve gasp suçlarından daha önce polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlendi.




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