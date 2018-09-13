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Aydın ve Muğla'da yıldırım yangınları artış gösterdi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bölgede yaz yağmurlarıyla birlikte yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış oldu.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde Ağustos ayı itibariyle toplam 72 adet yıldırımdan kaynaklı orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış olduğunu söyledi.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü verilerinde son 10 yıl ortalamalarına göre yıldırım yangınları çıkan orman yangınlarının yüzde 29'unu oluşturuyor. 2017 yılında Muğla ve Aydın illerinde yıldırım düşmesi sonucu 70 adet orman yangını meydana gelirken, bu rakam bu yılın 6 Ağustos itibariyle 72'ye ulaştı.

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