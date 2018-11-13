Aydın ve Söke ticaret borsalarından lisanlı depoculukta önemli iş birliği

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel,iş birliğinin önemine işaret ederek; “İlimiz adına daha iyi işler ve projelerde Aydın Ticaret Borsamız ile birlikte yer alacağız” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'da, yaptığı açıklamada; “İki kurum arası bağlarımız güçlüdür. Birlikteliğimiz her zaman devam edecektir. Pamukta Lisanlı depoculuk bölgemizin önemli ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Lisanslı depoculuk; bir taraftan üreticinin emek verdiği ürününü değer fiyatında piyasaya sunarken, diğer taraftan da piyasa belirli bir standart ve kalite de ürüne spekülasyondan uzak şekilde erişme fırsatı oluşturmaktadır. Pamuk Lisanslı Depoculuğu kurulması ve depoculuk faaliyeti sürdürülmesi amacıyla imzaladığımız iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Pamukta Lisanslı depoculuk iş birliği protokol törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Erkan Aslan, Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Salbaş ve Muzaffer Turgut Kayhan, Meclis Üyesi Ahmet Tuğrul Başer ve Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Neslihan Koç katılım sağladı.