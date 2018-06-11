Aydın Vergi Dairesi Başkanı, KUTO’yu ziyaret etti

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel ve Yönetim Kurulu Üyesi SeydiYıkılmaz’ında katılımlarıyla gerçekleşen ziyarette,Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu güven tazeleyen Yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti ve Kuşadası Ticaret Odası’nın başarılı çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, tebrik etti.

Aynı zamanda,Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Müsevitoğlu, Kanunkapsamında başvuruların başladığını belirtti vevergi borçlarında 31 Temmuz, matrah artırımında ise 31 Ağustos’ta başvuruların son bulacağını hatırlattı.

Vergisini düzenli ödeyenlere %5 oranında indirim yapıldığının da gündeme geldiği ziyarette, Kuşadası’nda ekonomik durum ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu ve ziyaretin sonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan,ziyaretlerinden dolayı Aydın Vergi Dairesi Başkan Vekili Cemil Müsevitoğlu ve Kuşadası Vergi Dairesi Müdürü Ayten Çakmak, Kuşadası Vergi Dairesi Vergilendirme Şefi Turgut Gökbel’e teşekkür etti ve içinde bulunulan ekonomik durumdan dolayı yapılandırmanın üyeleri için çok önemli olduğunu belirtti.