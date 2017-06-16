Aydın Vergi Dairesinden Aydın Ticaret Borsasına yapılandırma ziyareti

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik, Aydın Ticaret Borsası’na 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ziyarette bulundu. Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemit Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik’i Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve Yakup Er, Meclis Üyesi Ahmet Şenel karşıladı.

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Müsevitoğlu, “7020 sayılı yeni yapılandırma kanunuyla, vatandaşlarınızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecektir. Toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlamıştır. Başkanlık olarak tüm personelimiz ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz. Vatandaşlarımız, yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek, ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecek. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar yeni yapılandırma kanunu kapsamına alınmamıştır. Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın 1 Temmuz 2016 -31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni yapılandırma kanunundan yararlanabilecektir. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, öğrenim ve katkı kredisi borçları da kanun kapsamında yapılandırılabilecek. 7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor, bu sürenin uzatılmasına ilişkin kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzatılması söz konusu değil” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ise; “Yapılan hatırlatma ziyareti için teşekkür ederim. 7020 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgilendirmeler üyelerimize yapılacaktır” şeklinde konuştu.