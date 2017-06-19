Aydın Vergi Dairesinden AYESOB’a yapılandırma ziyareti

AYESOB Yönetim Kurulu Başkanı Selahittin Çetindoğan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, “Bilindiği üzere; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecektir. Toplumun her kesimine hitap eden Kanun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirmektedir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılmaktadır. Bu borçların yarısı tahsil edilmekte, yarısından da vazgeçilmektedir. 31 Mart 2017 tarihi öncesine ilişkin Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecektir” dedi.

6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçların yeni yapılandırma kanunu kapsamına alınmadığını kaydeden Müsevitoğlu, “6736 sayılı Kanun ile borcunu yapılandıranlar 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için 7020 sayılı Kanundan yararlanabileceklerdir. Ayrıca trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, öğrenim ve katkı kredisi borçları da kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 31.03.2017 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarlarımızın üyesi oldukları olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. 7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Sürenin uzatılmasına dair kanunda yetki bulunmadığından sürenin uzatılmasının söz konusu olmadığının bilinmesi önemle rica olunur” diye konuştu.