Aydın Veteriner Hekimler Odası'nda devir teslim töreni

Aydın'da geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kurulda Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na seçilen Cenmil Şahin ve ekibi, düzenlenen törenle görevi devraldılar. 18 yıldır Aydın Veteriner Hekimler Odası'nı yöneten Başkan Muharrem Uçmaklıoğlu, görevi devrettiği Cemil Şahin ve yönetimine başarı dilerken, görevi yeni devralan Cemil Şahin, bu zaman kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Uçmaklıoğlu'na teşekkür edip çiçek buketi sundu.

Aydın Veteriner Hekimler Odası'nın hizmet binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan odanın 18 yıllık başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, “2000 yılından beri sürdürdüğüm oda başkanlığı görevini gönül rahatlığı ile devrediyoruz. Aydın Veteriner Hekimler Odasını kiralık bir odadan alıp kendine ait binasına hizmet binasına ve kompleks şeklinde yapılabilecek hizmet binası arsası ile devrediyorum. Bu süreç zarfında Aydın Veteriner Hekimler Odası'nı ülke genelinde ilklerin arasına soktuk. Bayrağı daha da yükseklere taşımaları dileği ile görevimi gönül rahatlığı ile devrediyorum. Hayırlı olsun. Kendim de görevimi en iyi şekilde yapmış olmanın huzuru içindeyim” diyerek yeni yönetime başarı diledi.

“Taş üstüne taş koyan herkese müteşekkiriz”

Konuşmasına görevi devraldığı Muharrem Uçmaklıoğlu'na teşekkür ederek başlayan odanın yeni başkanı Cemil Şahin, “Odamızın 13. Genel kurulunu yüksek bir katılım ve üyelerin yoğun teveccühü ile gerçekleştirdik. Öncelikle devraldığımız bu meslek bayrağını yönetim kurulumla birlikte büyük bir özveri gayret ile daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile iyi diyalog halinde mesleğimiz için efor sarf edeceğiz. Bu zaman kadar Aydın Veteriner Hekimler Odası için taş üstüne taş koyan kim varsa Allah bin kere razı olsun. Haklarını asla ödeyemeyiz. Kendilerine verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum” diyerek görevi devraldığı Uçmaklıoğlu'na çiçek sundu.