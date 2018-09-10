Aydın Veteriner Hekimler Odası'ndan yetiştiricilere uyarı

Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, son günlerde hem yetiştiricileri hem de vatandaşları tedirgin eden 'şarbon' hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada yetiştiricilerin dışarıdan aldıkları hayvanları karantina süresi dolmadan sürüye dahil etmemesini vatandaşların da şarbon tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için merdiven altı üreticilerden et almamalarını tavsiye etti.

Son günlerde ülkemizde yeniden ortaya çıkan şarbon tehlikesi üzerine hem vatandaşlarda hem de yetiştiricilerde tedirginlik oluştuğunu belirten Başkan Uçmaklıoğlu, bu hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşan en tehlikeli hastalıklardan birisi olduğuna belirterek, özellikle yetiştiricilerin daha dikkatli olmalarını önerdi. Gerekli tedbirlerin alınması alınması ile herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını belirten Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, "Hayvanlarda hastalığın görülmesi durumunda mutlaka ihbar edilmesi gerekir. Bundan önce yapılması gereken ise yetiştiricilerimiz zaten mevcut hayvanlarını tanıyor. Eğer yeni hayvan alırlar ise hayvanları sürüye dahil etmeden başka bir alanda karantinaya alsınlar. Hayvanlar süresi içerisinde gözlemlendikten sonra herhangi bir sıkıntı görülmediği takdirde sürüye dahil edilmelidir" dedi.

Şarbon hastalığı konusunda vatandaşın da dikkatli olması gerektiğini kaydeden Muharrem Uçmaklıoğlu, "Son 6 aydan beri hayvan ithalatı çok fazla olduğu için sınırlardaki karantina uygulaması yetersiz kalınca karantina uygulaması ithalatcı firmalar tarafından yapıldı. Kaynağı kesin olarak belirlenemedi ama ülkemizde bu vaka görüldü. Bu nedenle herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Ankara'da görülen bu hastalığın Aydın'da herhangi bir emaresi yok. Şu ana kadar herhangi bir mihrak da bildirilmedi. Bizim üreticilerimize ve vatandaşlarımıza önerimiz hayvan alırken mutlaka veteriner hekim kontrolünde alın. Ve bu süreçte aldığınız hayvanları karantina tedbiri uygulayıp 15 gün boyunca sürünüze karıştırmayın. Üretici hayvanını resmi mezbaha ve kombinelerde kestirmeli bunun yanında vatandaşlarımız da sadec bu aşamada değil her zaman tanımadığı bilmediği kişilerden et almamalı" ifadelerine yer verdi.