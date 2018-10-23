Aydın Veteriner Hekimleri Odası, yetiştiricilerin sorunlarını dile getirdi

Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sektörün darboğaza girdiğini ifade eden Başkan Şahin, “Üreticiyi baltalayan, sanayiciye satış fiyatını baskılama politikasından vazgeçilerek, yetiştiricinin sattığı 1 birim süt karşılığında en azından 1.3 birim yem satın alabilmesini sağlamalıyız” dedi.

Bir toplumun en temel ihtiyacının gıda olduğunu belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin, “Dolayısıyla, gıda üretimi sağlayan Tarım ve Hayvancılık sektörü, öngörülü ve planlı bir politika çerçevesinde işletilemez ise, o toplumda herhangi bir konuda ilerleme, gelişme ve istikrar beklenemez. Gıda konusunda kendi üretiminiz biterse dışarıya bağımlılığımız kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir durumda da tam bağımsızlıktan söz etmek asla mümkün olmayacaktır” dedi.

“İneklerin kesilmesi ülke geleceğini çıkmaza sokar”

Girdi maliyetlerinin yükselişinin bir türlü önlenememesi nedeniyle hayvancılık ile iştigal eden, zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan yetiştiricilerin darboğaza girdiğini kaydeden Başkan Şahin, “Girdi maliyetlerinin serbest piyasa şartlarına bırakılmasına karşın toptan satış fiyatlarının sürekli baskılanması hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmış her gün inekler mezbahalarda kesilmeye başlanmıştır. Bilmeliyiz ki bir ineğin kesilmesi ülke hayvancılığının geleceğinin boğazlanması demektir” diyerek kesilen bir ineğin yerine tekrar bir inek koyabilmek için asgari 3 yıl gerektiğini söyledi.

“Satış fiyatını baskılama politikasından vaz geçilmelidir”

Hayvancılık ve üretim sektörünün gelmiş oldu bu noktadan zararsız çıkma şansının kalmadığını ancak zararı asgariye indirmenin mümkün olduğunu kaydeden Şahin, “Zararımızı asgariye indirebilmek ve üretimi yeniden canlandırabilmek için, kaliteli kaba yem üretimine çok daha fazla teşvik vermek ve yalnızca tüketiciyi korumaya çalışan, üreticiyi baltalayan, sanayiciye satış fiyatını baskılama politikasından vazgeçilmelidir. Yetiştiricinin sattığı 1 birim süt karşılığında en azından 1.3 birim yem satın alabilmesini sağlamalıyız. Yani yetiştiricilerin talebi olan, asgari 1.3 süt-yem paritesi uygulamasını hayata geçirmeliyiz. Bu hayati önem taşıyan hamle en kısa zamanda yapılırsa, yetiştiricilerimiz üretimlerine devam edecek, inek kesimleri duracak ve ülkenin hayvansal gıda probleminin çözümünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. Yetkililere ve kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verdi.