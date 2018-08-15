Aydın Yaz Spor Okulları’nda Türkiye dördüncüsü

Aydın’da 23 branşta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde devam eden yaz spor okullarında il genelinde en çok talep 2010 sporcu sayısı ile basketbol branşı oldu. Atletizm 1947, badminton 1473, herkes için spor 1317, voleybol 1276, cimnastik 1056, atıcılık 818, masa tenisi 729, karate 559, yüzme 453, taekwondo 414, tenis 412, hentbol 386, judo 361, kick boks 279, satranç 251, boks 230, güreş III, muay thai 77, wushu 64 kişi olmak üzere değişik branşlarda sporcular yetiştirilerek Türk Sporuna kazandırılıyor.

95 antrenör ile hizmet veriliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde görev yapan 40 uzman antrenör ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden görev yapan 55 antrenör ile toplamda 95 uzman antrenör ile Aydın’da başarılı sporcular yetiştirerek Türk sporuna katkı sağlanıyor.

Sporcu gençlere servis imkanı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başta engelli sporcularımıza özel yapılan antrenmanlarda sporcular evlerinden servis ile alınarak antrenmanın ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Ayrıca Efeler Kardeşköy Atletizm pistinde antrenman yapan tüm sporculara her gün servis gerçekleştirilerek ulaşımları kurum tarafından sağlanıyor.

Gençlerin en uğrak yeri "Gençlik Merkezi"

Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde 8 bin 235 erkek üye ve 10 bin 010 kadın üye olmak üzere toplamda 18 bin 245 kayıtlı üyesi bulunuyor. 2017-2018 yılları itibari Masa Tenisi, İngilizce, Resim, Ebru Sanatı, Fransızca, Tezhip, Keman, İşaret Dili, Ahşap Yakma, Genç Drama, Türkçe Eğitimi, Ebru, Çocuk Drama, Kod Adı 2023, Keçe Kursu, Arapça, Halk Oyunları, Piyano, Almanca, Edepli Mizah, Bağlama, Ney, Tiyatro, Ahşap Boyama, Gitar, Japonca, Diksiyon gibi sanatsal ve sportif kurslar ile faaliyetler ile gençler buluşturuluyor.

Aydın Gençlik Merkezinde Dil Eğitimleri, Değerler, Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim, Dini İlimler, İnovasyon olmak üzere 6 atölye bulunuyor.

Gençlik Merkezi tarafından 2017 yılında Gençlik Kampları kapsamında 12-22 yaş arası Aydın’da ikamet eden yaklaşık 493 genç Türkiye’nin değişik illerinde yer alan doğa ve deniz kamplarına ücretsiz gönderiliyor.

Şampiyonların çıktığı yer "Sporcu Eğitim Merkezi"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi başarılı sporcular yetiştirerek Milli takıma kazandırmaya devam ediyor. Güreş ve Atletizm branşında 40 sporcunun yatılı kaldığı Aydın Sporcu Eğitim Merkezi birçok şampiyonlar çıkartarak adından sıkça söz ettiriyor. Aydın Sporcu Eğitim Merkezi güreş branşında birçok kez Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirerek atletizm branşında da milli takıma sporcu kazandırmaya devam ediyor. Aydın ve Türkiye’nin değişik kesimlerinden Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcuların başta eğitim olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından karşılanıyor.

Efeler Gençlik Kampı gençleri ağırlıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bağlı Kuşadası Efeler Gençlik Kampı 2017 yılında yaklaşık 2 bin 500 genci ağırladı. Türkiye genelinde gençler tarafından en çok sevilen kampların başında gelen Efeler Gençlik Kampı sahile sıfır konumuyla adeta kampçıları etkiliyor. Kampın içerisinde yer alan havuz, basketbol ve voleybol sahası, açık hava tiyatro salonu, halı saha gibi özellikleri ile kampçılar keyifli bir kamp sezonu geçiriyor. Efeler Gençlik Kampımıza Türkiye’nin dört bir yanından katılan gençlerin tüm ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.