Aydın yeni bir yağışlı sisteminin etkisine giriyor

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin bu geceden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin bu gece saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın batı bölgelerde görülecek olan yağışların, Cuma öğle saatlerine kadar tüm bölgede etkili olduktan sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Pazar gününe kadar hissedilir şekilde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü bölge genelinin sağanak, kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise bölge genelinde görülecek sağanak yağışların Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.