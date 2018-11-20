İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın yeni bir yağışlı sisteminin etkisine giriyor

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi’nin bu geceden itibaren Orta Akdeniz’den gelen yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin bu geceden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.


Yapılan değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin bu gece saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın batı bölgelerde görülecek olan yağışların, Cuma öğle saatlerine kadar tüm bölgede etkili olduktan sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor.


Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Pazar gününe kadar hissedilir şekilde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.


Çarşamba günü bölge genelinin sağanak, kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise bölge genelinde görülecek sağanak yağışların Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.