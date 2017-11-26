Aydın, yeni haftaya yağmurla başlayacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yarından itibaren yağışlı hava kendisini gösterecek. Yağışlarla beraber, hava sıcaklıklarında da 3-4 derece düşüş yaşanacak. Aydın ‘da Pazartesi havanın parçalı çok bulutlu kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İki gün sürecek yağışlı havanın Çarşamba günü Aydın’ı terk etmesi bekleniyor. Yağışlarla beraber hava sıcaklıklarının 3-4 derece düşmesi beklenirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.