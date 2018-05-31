Aydın Yüksel Yalova GSL’de yetenek sınavı başvuruları başladı

Aydın Yüksel Yalova GSL’de okul müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı başvurularının başladığı ve 26 Haziran 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru aşamasında Resim veya Müzik Bölümlerinden birisini tercih edecekleri ve tercih ettikleri alanlardan 02-06 Temmuz tarihleri arasında yetenek sınavlarına alınacakları belirtilirken, sınava girecek öğrenci listelerinin ise 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde okulda ve http://aydingsl.meb.k12.tr/ web adresinde açıklanacağını bildirildi.

Yapılacak yetenek sınavlarında 50 ve üzerinde puan alan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, yetenek sınavlarının yüzde 70’i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılacak. Bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek listeler oluşturulacak.