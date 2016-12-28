Aydın Ziraat Odası’ndan ‘ÇKS’ uyarısı

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, 30 Haziran’dan yıl sonuna kadar uzatılan ÇKS işlemlerinin yıl bitmeden mutlaka yaptırılması uyarısında bulundu. Başkanı Posacı “2016 yılı ÇKS başvuruları 30 Haziran’da bitiyor idi. Yaptığımız girişimler sonucu bu yıl sonuna kadar uzatıldı. ÇKS işlemlerini yaptırmamış olanlar son güne kalmadan işlemlerini yaptırsın” dedi.

Hangi ürüne ne kadar destek verilecek

Üreticilerin 30 Aralık 2016 mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini; aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını belirten Aydın Efeler Ziraat Odası başkanı Posacı verilecek desteklemeleri de şu şekilde açıkladı: "Başvurularını yapan ve gerekli şartları yerine getiren üreticilerimize, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında, koloni başına 60 lira bombus arısı desteği verilecek. Tohum kullanım desteği dekara susam, aspir ve kanolada 4 lira, tritikale, yulaf ve çavdarda 6 lira, çeltikte 8 lira, buğday ve arpada 8,5 lira, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 10 lira, yonca ve yerfıstığında 15 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soya fasulyesinde 20 lira, patateste 80 lira olacak. Orijinal ve üstü tohumluk kullanımında destek yüzde 50 fazlasıyla yapılacak”



Tohum üretim desteği kilograma arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 kuruş, buğday ve patateste 10 kuruş, çeltikte 25 kuruş verileceğini kaydeden Başkan Posacı, “Soyada 35 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek ve aspirde 50 kuruş, susamda 60 kuruş, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 75 kuruş, yerfıstığında 80 kuruş, kanolada 1 lira 20 kuruş, yoncada 2 lira olacak. Desteğe, orijinal ve üstü tohumluk üretiminde orijinal/temel 2-3 için yüzde 50, orjinal/temel 1 için yüzde 100, ön elit/elit için yüzde 500, süper elit için yüzde 2000 ilave destek verilecek. Fidan üretim desteği tüm çeşitlerde adet başına aşısız ise 50 kuruş, aşılı ise 1 lira olacak Fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği dekara bodur meyvede 150-400 lira, yarı bodurda 150-350 lira, bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile Antep fıstığı anacı ile bahçe tesisinde 100-280 lira, sertifikalı çilek fidesinde 350 lira, aşılama ile çeşit değiştirme sertifikalı fidan desteği 250 lira, virüsten ari fidanlara ilave olarak standartta 50, sertifikalıda 100 lira olarak uygulanacak” ifadelerine yer verdi.