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04 Aralık 2017 11:33

Aydın’a 1 milyon lira değerinde 5 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında kullanılmak üzere tam donanımlı 1 Milyon TL değerinde beş yeni ambulans gönderildi.

Aydın’a 1 milyon lira değerinde 5 yeni ambulans

04 Aralık 2017 11:33


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık İstasyonlarında kullanılmak üzere Aydın’a gönderilen beş yeni ambulans için Aydın Valiliği önünde teslim töreni düzenlendi.


Ortaklar, Söke, Kuşadası, Kuyucak ve Buharkent 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında kullanılacak olan ambulansların bir tanesinin ortalama maliyetinin 200 bin TL civarında olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “İlimizde yeni gönderilen beş yeni ambulans ile Aydın’da 112 Acil Servis Ambulans sayısı 58’e ulaşmış durumda. Vakaya ulaşma sürecinde oranlara bakıldığında il içerisinde 10 dakikada, kırsalda da 30 dakikada vakaya ulaşma gibi bir hedefi var Bakanlığımızın. Biz şu anda ilimizde bunu yüzde 97 oranında sağlamış durumdayız. Sizlerinde bildiği gibi uzak köylerimiz var. Bu köylere ulaşmada bazen 30 dakikayı aştığımız olabiliyor. En düşük modelli ambulansısımız 2013 model yani dört yıllık. Bakanlığımız bu konuda sürekli yenileme çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Devletimiz hükümetimiz sosyal devletin gereği olarak özellikle sağlık hizmetlerinde çok iyi bir noktaya ulşatı. Şu anda dünya devletleri içinde özellikle sağlık hizmetlerinde, Kamu Hizmetleri Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre söylüyorum, Türkiye’de en memnun olunan kamu hizmeti, sağlık hizmeti. Bu acil sağlık hizmetleri bir vakaya ulaşma ve onu en ideal süre içerisinde hastayı hekimle buluşturma çok öenmli bir hizmettir” dedi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ambulansların anahtarlarını 112 Acil Sağlık İstasyonunda görevli ambulans şoförlerine teslim etti. Ambulansları inceleyen Vali Köşger Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’dan bilgi aldı. Ambulanslardan bir tanesinin şoför mahalline de geçen Vali Köşger, aracı çalıştırdı ve araçların gayet güzel olduğunu belirtti. Anahtarlarını teslim alan 112 Acil Sağlık İstasyonu görevlileri ambulanslara binerek görev yerlerine dağıldı.




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