Aydın'a 490 ton hibe tritikale ve fiğ tohumu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'a 490 ton tritikale ve fiğ tohumu gönderdi. Aydın'a gelen tohumlar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından teslim alınarak İlçe Müdürlüklerine gönderildi. Yüzde 75 hibe olan tohumlar Üreticilere İlçe Müdürlükleri yoluyla dağıtılmaya başlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan destekleme tebliği ile sürekli aynı ürünün monokültür şekilde yetiştirilmesini önlemek amacıyla; üreticilerin 3 yıl üst üste aynı ürünü yetiştirmesi durumunda üreticiye destekleme ödemesi yapılmayacağı bildirilmişti. Aydın'da özellikle sürekli pamuk tarımı yapılan alanlarda en azından kış dönemi yem bitkisi üretimi yapılması ve bu şekilde üreticilerin desteklemeden kayıplarının olmamasını sağlamak amacıyla hibe yem bitkisi tohumu dağıtımının planlandığı belirtildi.

Aydın İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İlimizde 575 bin 766 dekar alanda pamuk ekilmektedir. Bakanlığımızın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinden sağlanan 1.500.000- TL kaynakla İlimize sertfikalı 150 ton Adi Fiğ ve 340 ton Tritikale olmak üzere toplam 490 ton tohum yoğun pamuk tarımı yapılan ilçelere dağıtılmış olup bu tohumlar ile üreticilerin yem bitkileri üretmesi sağlanacaktır.

Tohum dağıtımında çiftçilerin seçiminde öncelikli kriter üst üste pamuk ekilmesi ve kış döneminde yem bitkisi üreterek hayvancılık yapan çiftçilere kaba kaliteli yem temin etmektir. Ayrıca hibe tohum almak isteyen üreticilerin tohum bedelinin yüzde 25'ine katılması gerekmektedir. Bu bedel adi fiğ için 1,5 TL/kg ve Tritikale için ise 0,5 TL/kg olarak tespit edilmiştir. Elde edilen kaynak yine üreticiye dönük yeni projelerin yapılmasında kullanılacaktır” denildi.

İlçelere sevk edilen tohum miktarının, pamuk ekiliş alanlarına göre belirlendiğini belirten Aydın arım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tohumların Nazilli, Yenipazar, Efeler, İncirliova, Germencik, Koçarlı, Söke ve Didim İlçe Müdürlüklerimize teslim edildiğini tohumların belirlenen takvime göre dağıtılacağı belirtildi.