Aydın’a buzlanma ve zirai don uyarısı

Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü, Aydın’da bu günden itibaren hafta sonuna kadar beklenen buzlanma ve zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde yer alan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde etkili olmaya devam eden soğuk hava kütlesi sebebi ile; özellikle gece ve sabah saatlerinde olmak üzere 22/23 Aralık 2016 gecesi: Çanakkale’nin doğu ilçeleri, Balıkesir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa il geneli, İzmir’in kuzey ve doğu ilçeleri ile Aydın’ın doğu ilçelerinde hafif; Manisa’nın doğu ilçelerinde orta kuvvette;

23/24 Aralık 2016 gecesi: Çanakkale’nin doğu ilçeleri, Balıkesir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa il geneli, İzmir’in kuzey ve doğu ilçeleri ile Aydın’ın doğu ilçelerinde hafif; Manisa, İzmir ve Aydın illerinin doğu ilçelerinin yükseklerinde orta kuvvette;

24/25 Aralık 2016 gecesi: Çanakkale, Balıkesir ve Manisa il genelinde hafif; Manisa, İzmir ve Aydın illerinin doğu ilçelerinde orta kuvvette buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.

Zirai don olayına karşı üreticilerimizin, buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.