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16 Haziran 2018 18:48

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın Karacasu, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı uyarısında bulunuldu.

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

16 Haziran 2018 18:48


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji uydusu ve radarlarından alınan veriler ile yapılan analiz sonucunda; İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Kınık, Foça, Urla ve Karaburun ilçeleri ve çevreleri, Manisa’nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Demirci, Soma, Kırkağaç ilçeleri ve çevreleri, Balıkesir’in İvrindi, Savaştepe ilçeleri ve çevreleri, Çanakkale’nin Yenice ilçesi ve çevresi Aydın’ın Karacasu, Yenipazar, Sultanhisar ilçeleri ve çevreleri kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı riski beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel ile olası dolu yağışı - yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.




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