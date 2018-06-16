Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji uydusu ve radarlarından alınan veriler ile yapılan analiz sonucunda; İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Kınık, Foça, Urla ve Karaburun ilçeleri ve çevreleri, Manisa’nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Demirci, Soma, Kırkağaç ilçeleri ve çevreleri, Balıkesir’in İvrindi, Savaştepe ilçeleri ve çevreleri, Çanakkale’nin Yenice ilçesi ve çevresi Aydın’ın Karacasu, Yenipazar, Sultanhisar ilçeleri ve çevreleri kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı riski beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel ile olası dolu yağışı - yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.