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17 Haziran 2018 15:03

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir’de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

17 Haziran 2018 15:03



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada; “Meteoroloji uydusu ve radarlarından alınan veriler ile yapılan analiz sonucunda; Ege Bölgesinde devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, İzmir İl Geneli, Aydın Merkez ve Doğu ilçeleri, Manisa çevreleri ile Balıesir’in batı, güney ve doğu ilçeleri, (Edremit, Ayvalık, Gömeç, Havran, İvrindi, Dursunbey, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı riskine neden olacağı beklenmektedir.



Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel ile olası dolu yağışı -yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.




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