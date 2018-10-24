Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere bugün öğle saatlerinden itibaren Aydın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 20-50 kilogram olması bekleniyor.

Tahmin edilen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.