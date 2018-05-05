Aydın’a matematik akını

’sü gerçekleştirilen ‘Ulusal Matematik Yarışması’ finali için binlerce kişi Aydın’a geldi. Başak Koleji’nin yanı sıra Aydın şehir merkezi ile tarihi ve turistik yerler ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından özel turlarla matematik finali için Aydın’a gelen öğrenci ve yakınları şehri renklendirdi.

Tales Matematik Müzesi tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen Ulusal Matematik Yarışması’na ilk olarak ülke genelindeki illerde gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin öğrencinin 9-10 Mart 2018 tarihlerinde kendi okullarında katıldığı sınavlardan sonra yüzde 3’e giren yaklaşık 2 bin 500 özel yetenekli öğrenci final için Aydın’a akın etti.

Aydın’da 2 günde 6 seans şeklinde gerçekleştirilecek sınavın ilk günü Başak Koleji ve çevresinde ciddi bir yoğunluk oluştu. Araç kuyruğunun okuldan E-87 karayoluna kadar ulaştığı bölgede çeşitli yayınevleri bilimsel içerikli kitap ve çalışmalarından oluşan stantlar kurdular.

“Oteller full çekti, esnaf matematik bereketi yaşadı”

Adeta bilim şenliği ve matematik turizminin yaşandığı Aydın’da esnaf da yaşanan yoğunluktan nasibini aldı. Matematik finali için Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan Başak Koleji’ne davet edilen yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ve ailelerinden oluşan binlerce kişi Efeler’deki otellerde yer kalmayınca konaklamak için Aydın’ın çevre ilçelerine gitti. Çarşı esnafının da yüzünü güldüren ve bu yıl 3.’sü düzenlenen “Ulusal Tales Matematik Yarışmaları”nın önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte gerçekleştirileceği belirtildi.

“Hedefimiz Aydın’ı eğitimde de marka yapmak”

Aydın’da 1991 yılında ilin ilk özel okulunu kurarken hedeflerinin para kazanmak değil ‘Aydın’ı eğitimde marke şehir yapma’ sloganı ile yola çıktıklarını belirten Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Aydın tarihten bu yana birçok medeniyete beşiklik etmiş bir ilimiz. Bunun yanında çok yakın zamana kadar bilimde de marka şehir. 1991 yılında yola çıkarken ilimizin tarihi misyonuna yakışır bir şekilde çocuklarımızı geleceğe hazırlamak düşüncesi ile yola çıktık. Bugün Türkiye’deki çok özel yeteneklere sahip geleceğin matematik dehalarına Aydın’da Başak Koleji olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bir yandan da aynı tarihlere kapsayan El Kudüs Üniversitesi ile Matematik ve Fen Çalıştayı’mız devam ediyor. Hedefimiz Aydın’ı eğitimde marka şehir yapmak” diyerek bu kapsamda kendilerine destek veren başta Aydın Valiliği olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, ADÜ ve Yunus Emre Enstitüsü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.