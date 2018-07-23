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23 Temmuz 2018 10:04

Aydın’a sağanak yağmur geliyor

Aydın’da yarından itibaren bölgesel olarak sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın’a sağanak yağmur geliyor

23 Temmuz 2018 10:04


Aydın’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren etkisini gösterecek olan sağanak yağışlı hava ile birlikte 3-4 derece azalması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yarın havanın parçalı ve çok bulutlu doğu ilçeleri çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba ve Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu batı kıyı ilçeleri hariç il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü ise parçalı ve çok bulutlu doğu ilçeleri çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 3-4 derece azalması beklenirken, yetkililer vatandaşların oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini belirtti.




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