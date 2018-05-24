Aydın’a serin ve yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da ki sıcak havanın ardından yarından itibaren sağanak yağışlı hava etkili olacak. Sağanak yağışlı hava ile beraber hava sıcaklıkları da 5-6 derece düşecek. Hafta sonu Aydın’da havanın parçalı ve çok bulutlu zaman zaman sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşerek 29-30 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Yağışlı havanın önümüzdeki hafta içinde de etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmaları konusunda uyardı.