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24 Mayıs 2018 09:51

Aydın’a serin ve yağmurlu hava geliyor

Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Aydın’a serin ve yağmurlu hava geliyor

24 Mayıs 2018 09:51


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da ki sıcak havanın ardından yarından itibaren sağanak yağışlı hava etkili olacak. Sağanak yağışlı hava ile beraber hava sıcaklıkları da 5-6 derece düşecek. Hafta sonu Aydın’da havanın parçalı ve çok bulutlu zaman zaman sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşerek 29-30 derece seviyelerinde olması bekleniyor.


Yağışlı havanın önümüzdeki hafta içinde de etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmaları konusunda uyardı.




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