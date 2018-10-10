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Aydın'a yağışlı hava geliyor

Aydın’da bir haftadan bu yana etkili olan sıcak havanın ardından sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan sıcak havanın ardından sağanak yağışlı hava etkili olacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da Cuma gününden itibaren bölgesel sağanak yağışlı hava etkili olacak. 12 Ekim Cuma günü Aydın'ın güney ve doğu ilçeleri, Cumartesi günü batı ilçeleri dışında il geneli, Pazar günü Aydın merkez ve batı kısmının sağanak yağışlı havanın etkisinde olacağı belirtildi. Yağışlarla birlikte hafta sonu hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların sağanak yağışlı havanın getirebileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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