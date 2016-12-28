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28 Aralık 2016 14:15

Aydın’a yılın ilk karı düştü

Aydın’a yılın ilk karı düştü

28 Aralık 2016 14:15

Aylardır kuraklık nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Aydın’da yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde kar, alçak kesimlerde yağmur şeklinde gerçekleşen yağış herkesi sevindirdi.
Aydın Paşayaylası’na yılın ilk karı öğlen saatlerinde düştü. Kısa sürede kar yağışı sonrası Paşayaylası adeta gelinliğini giyip beyaza bürünürken, kar yağışını gören pek çok kişi de zirveye tırmanıp beyaz örtü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kar yağışının saat 11.00 sıralarında başladığını ve kısa sürede Paşayaylası’nın tamamen beyaza büründüğünü belirten vatandaşlardan Ayhan Bal, “Aydın’da yaşayanlar olarak kara hasretiz. Yağış halen devam ediyor. Öncesinde yağmur yağmadığı için yağan kar erimedi. Yılın ilk karı olmasına rağmen oldukça güzel tutuyor. Temennimiz karın hafta sonuna kadar erimemesi. Kar erimez ise hafta sonu herkes Paşayaylası’na çıkıp kar hasreti giderir” diye konuştu.
“Kar yağışı yarın akşama kadar devam edecek”
Aydın Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların ova ve alçak kesimlerde yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde devam edeceğini belirttiler. Aydınlıları sevindiren yüksek kesimlerdeki kar yağışının 29 Aralık akşamına kadar devam edeceği belirtildi.



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