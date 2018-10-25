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Aydın'a yılın ilk karı düştü

Aydın’da dün akşam etkili olan yağışlı hava ile birlikte Karacasu ilçesi Palamutçuk Mahallesi’nde yılın ilk karı düştü.

Aydın'da dün akşam etkili olan yağışlı hava ile birlikte Karacasu ilçesi Palamutçuk Mahallesi'nde yılın ilk karı düştü.


Ege Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girmesi ile Aydın'da yağışlı hava etkili oldu. Alçak kesimlerde sağanak yağışlı hava etkili olurken, Karacasu'nun Palamutçuk Mahallesi'nde yılın ilk karı yağdı. Kısa süreli kar yağışı sonrası yerler beyaz örtü ile kaplandı.


Aydın'da soğuk havanın yarında etkisini gösterdikten sonra hafta sonu sıcaklık değerlerinin tekrar yükselişe geçeceği öğrenildi.

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