Aydın’a zirai don uyarısı

Bölge Müdürlüğü Aydın için zirai don uyarısında bulundu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Aydın’ın kıyı kesiminde yer alan Kuşadası ve Didim hariç diğer ilçelerde bu gece ve yarın sabah görülecek zirai don için Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, bölgemizin kıyı şeridi dışında kalan kesimlerinde bu gece (21 Kasım 2017- Salı ) ve yarın sabah (22 Kasım 2017- Çarşamba) hafif, kırsal kesimlerde yerel orta kuvvette, yarın gece (22 Kasım 2017- Çarşamba) gece ve Perşembe (23 Kasım 2017) gününün ilk saatlerinde hafif don olayı beklenmektedir. Gece ve sabah ilk saatler görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.