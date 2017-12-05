Aydın’a zirai don uyarısı

Balkanlar üzerinde gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, Aydın’ın Merkez, Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Nuharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde Çarşamba ve Perşembe günü orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, bölgemizin iç kesimlerinde (Çanakkale’nin Ayvacık, Çan, Yenice, Biga, Ezine ve Bayramiç; Balıkesir’in kıyı ilçeleri haricinde kalan yerlerde; Manisa il genelinde; İzmir’in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Torbalı, Bayındır, Menderes, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Tire ilçeleri ile Aydın’ın Merkez, Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde) yarın gece (5-6 Aralık 2017) hafif, kırsal kesimlerde yerel orta kuvvette; Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece (6-7 Aralık 2017) orta kuvvette, kırsalda yerel kuvvetli, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece (7-8 Aralık 2017) hafif, kırsal kesimlerde yerel orta kuvvette don olayı beklenmektedir. Gece ve sabahın ilk saatlerinde görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir”