Aydın'a zirai don uyarısı

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yarın Aydın'da oluşması beklenen zirai don olayına karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan don değerlendirmelere göre; yarın günün ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde hafif zirai don; Manisa il genelinde hafif, doğusunda ise orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Zirai don olayının 17.11.2018 Cumartesi günü sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.