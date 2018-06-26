Aydın’da 11 gıda firmasına 187 bin lira ceza kesildi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Mayıs ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi. İl genelindeki bin 791 adet gıda üretim yeri ile 13 bin 56 adet gıda satış ve toplu tüketim yerinde Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 470 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 762 adet olmak üzere toplam 2 bin 232 adet denetim gerçekleştirildi.

Denetim İzleme Programı, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve şikayete istinaden il genelindeki 48 işletmeden numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 11 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 187 bin 483 TL cezai işlem uygulandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Mayıs ayı içerisinde 284 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1 milyon 826 bin 644,69 kilogram kuru incir, 47 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 585 bin 538,20 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 331 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 412 bin 182,89 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. Rusya Federasyonuna 16 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 304 bin 114 kilogram yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Alo Gıda 174 hattına Mayıs ayı içerisinde gıda satış yeri ile ilgili 25 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 16 adet olmak üzere toplam 41 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 35 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.