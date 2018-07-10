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10 Temmuz 2018 11:20

Aydın’da 11 gıda firmasına 43 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, 2018 yılı Haziran ayı gıda güvenliği çalışmaları kapsamında gerçekleşen denetimlerde numune sonuçları olumsuz çıkan 11 gıda firmasına 43 bin 615 lira ceza kesildi.

Aydın’da 11 gıda firmasına 43 bin lira ceza kesildi

10 Temmuz 2018 11:20


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Haziran ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi. Haziran ayında gıda üretim yerlerine 216 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 360 adet olmak üzere toplam bin 576 adet denetim gerçekleştirildi.



Denetim İzleme Programı, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve şikayete istinaden il genelinde toplam 40 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 11 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 43 bin 615 TL cezai işlem uygulandı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Haziran ayı içerisinde 167 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1 milyon 95 bin 589,34 kilo kuru incir, 25 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 296 bin 756 kilo muhtelif gıda maddesi olmak üzere toplam 192 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1 milyon 392 bin 345,94 kilo gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. Rusya Federasyonuna 5 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 92 bin 444 kilo yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.



Alo Gıda 174 hattına, Haziran ayı içerisinde gıda satış yeri ile ilgili 33 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 10 adet, üretim yeri ile 3 adet ilgili olmak üzere toplam 46 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 35 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.




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