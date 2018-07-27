Aydın’da 1469 adet korsan kitap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde sahil kenarında kurulan gece pazarında bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan araştırma neticesinde bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap satışı yaptığı tespit edilen S.Ç. ve M.A.I. işletmelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Yapılan aramada S.Ç’ ye ait işletmede 80 adet bandrolsüz ve bin 218 adet sahte bandrollü olmak üzere toplam bin 298 adet korsan kitap, M.A.I’ya ait işletmede ise 27 adet bandrolsüz ve 145 adet sahte bandrollü olmak üzere toplam 172 adet korsan kitap ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç ile M.A.I hakkında fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen 107 bandrolsüz ve bin 362 sahte bandrollü olmak üzere bin 469 korsan kitaba el konuldu.