Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 18:39

Aydın’da 15 Temmuz Fotoğraf ve Gazete Başlıkları sergisi

Aydın’ın Efeler ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ’15 Temmuz Fotoğraf ve Gazete Başlıkları’ konulu bir sergi düzenlendi.

Aydın’da 15 Temmuz Fotoğraf ve Gazete Başlıkları sergisi

11 Temmuz 2017 18:39


Aydın Atatürk Kent Meydanın da düzenlenen sergi açılışın da bir açıklama yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, sergide 15 Temmuz’da çekilen fotoğraflar ile Aydın yerel basının aynı gün manşetlerine taşıdığı birinci ve ikinci sayfalarının haberleri yer aldığını belirtti.


Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) daha önce gerçekleştirdiği “Uluslararası Darbe Sempozyumu” programında yer alan fotoğrafların sergilediğini belirten Şener, “Bizde Aydın basının 15 Temmuzda ki o dik duruşu, demokrasiye sahip çıkışıyla Aydın da çıkan günlük ve haftalık gazete manşetlerinden oluşan birinci sayfalarına taşıdığı o demokrasiye sahip çıkma duruşu kalemleriyle sayfalarıyla gösterdikleri mücadeleyi bu sergi vesilesiyle paylaşalım istedik ve 15 Temmuz ve sonrasının gazetelerimizin manşetlerinde yer alan haberleri aldık” dedi.


Düzenlenen sergiler aracılığıyla Aydın ve ilçelerinde çıkan günlük ve haftalık gazeteleri, halkın daha da yakından tanımasında vesile olacağına inandığını belirten Şener, serginin sabah 10.30 ile 21.00 saatleri arası açık olacağı ve 15 Temmuz akşamına kadar süreceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:45
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!