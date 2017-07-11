Aydın’da 15 Temmuz Fotoğraf ve Gazete Başlıkları sergisi

Aydın Atatürk Kent Meydanın da düzenlenen sergi açılışın da bir açıklama yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, sergide 15 Temmuz’da çekilen fotoğraflar ile Aydın yerel basının aynı gün manşetlerine taşıdığı birinci ve ikinci sayfalarının haberleri yer aldığını belirtti.

Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) daha önce gerçekleştirdiği “Uluslararası Darbe Sempozyumu” programında yer alan fotoğrafların sergilediğini belirten Şener, “Bizde Aydın basının 15 Temmuzda ki o dik duruşu, demokrasiye sahip çıkışıyla Aydın da çıkan günlük ve haftalık gazete manşetlerinden oluşan birinci sayfalarına taşıdığı o demokrasiye sahip çıkma duruşu kalemleriyle sayfalarıyla gösterdikleri mücadeleyi bu sergi vesilesiyle paylaşalım istedik ve 15 Temmuz ve sonrasının gazetelerimizin manşetlerinde yer alan haberleri aldık” dedi.

Düzenlenen sergiler aracılığıyla Aydın ve ilçelerinde çıkan günlük ve haftalık gazeteleri, halkın daha da yakından tanımasında vesile olacağına inandığını belirten Şener, serginin sabah 10.30 ile 21.00 saatleri arası açık olacağı ve 15 Temmuz akşamına kadar süreceğini belirtti.