Aydın’da 15 Temmuz gecesi nöbet tutulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti 117. İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, toplantı dönüşü açıklamalarda bulundu. Özmen, “Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan yardımcımız Mahir Ünal 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümünde illerde yapılacak olan etkinliklerle ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Nasip olursa 15 Temmuz gecesi Aydın’da da Demokrasi Nöbetlerinin tutulduğu Efeler Atatürk Kent Meydanında şehitlerimizi ve 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için bir gece nöbet tutacağız. Takdir edersiniz ki 15 Temmuz etkinlikleri resmi bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek ve anma programları ile etkinlikler Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilecek. Farklı etkinlikler, dualar, hatimler, yürüyüşler vs. etkinlikler de bu programın içinde yer alacak. 11 Temmuz’da başlayacak etkinlikler 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece sona erecek” dedi.

“Kongre süreci devam ediyor”

Kongre sürecinin devam ettiğini belirten Özmen, "Toplantıda Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcımız Mustafa Ataş tarafından 6.Olağan Kongre dönemimiz ile ilgili bir sunum yapıldı. Bilindiği üzere tüzüğümüz gereği partimizin olağan kongre dönemi başlamış olup bununla ilgili açıklamalar daha öncede kamuoyu ile paylaşılmıştı. 4 Temmuz 2017 Salı günü başlayacak olan süreçte,19 Temmuz ve 26 Temmuz arası ilçe delege seçimlerimiz tamamlanacak. 19 Ağustos - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında ilçe kongrelerimiz ve 18 Kasım 2017 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında da il kongrelerimiz tamamlanacaktır. İlçe kongre takvimlerimiz genel merkeze sunacağımız takvim üzerinde yapılacak çalışma neticesinde sonuçlanacak olup, il kongre tarihleri AK Parti Genel Merkezimiz tarafından belirlenecektir. 02 Temmuz 2017 Pazar günü ise Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş başkanlığında toplanan il başkanlarına kongreler ile ilgili teknik detaylar ve hukuki süreç ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yine delege seçimlerinin genel merkez tarafından öngörülen ilçe delege aday tespit kriterlerine uygun şekilde yürütülebilmesinin temini amacıyla bir komisyon görevlendirilmesi yapılacaktır. AK Parti bundan önceki 5 kongre döneminde olduğu gibi bu süreçten de güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek ve 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyecek güçlü teşkilatlarını oluşturarak, birlik ve beraberliğini artırmış bir şekilde çıkacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi.