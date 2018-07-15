Aydın’da 15. Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah saatlerinde Tellidede ve kemer Mezarlığı şehitliklerinde başlayan etkinliklerin ilk bölümü şehitler için hatim duası ile sona erdi.

Anma etkinliklerine Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitliğe protokol üyeleri tarafından çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. ADÜ Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, günün anlamını belirten konuşmasında İstiklal Harbi’nden bu yana Türkiye’nin karşılaştığı en büyük tehlikenin 15 Temmuz’da millet tarafından bertaraf edildiğini söyledi.

Vali Köşger’in Şehitlik Defteri’ni imzalamasının ardından İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından şehitler için dualar okundu. Daha sonra Vali Köşger ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Tellidede Mezarlığı’ndaki programın ardından Kemer Mezarlığı’ndaki şehitliği de ziyaret eden Vali Köşger ve beraberindekiler, Yedi Eylül Şehitleri Abidesi ile Çanakkale Şehitliği Anıtı’na şükran ziyaretinde bulundu. Programın sonunda Bey Cami’de şehitlerin ruhuna hatim ve mevlit okundu. Programın ilk bölümü öğlen namazının edası ile son buldu.