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16 Eylül 2017 09:26

Aydın’da 16 bin 158 araca ceza uygulandı

Aydın’da geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 158 araca 4 milyon 776 bin TL ceza kesildi.

Aydın’da 16 bin 158 araca ceza uygulandı

16 Eylül 2017 09:26


Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde kusurlu bulunan 16 bin 158 araca 4 milyon 776 bin 117 TL para cezası tatbik edildi. Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 144 sürücü mahkemeye sevk edildi. 2 bin 574 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 388 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.


Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2017 Ağustos ayı içerisinde Aydın sınırlarında 230 maddi hasarlı, 422 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 657 ayrı trafik kazası meydana geldi. 683 vatandaşın yaralandığı kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.




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