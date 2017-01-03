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03 Ocak 2017 17:52

Aydın’da 165 FETÖ şüphelisi aranıyor

Aydın’da 165 FETÖ şüphelisi aranıyor

03 Ocak 2017 17:52

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 165 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan haftalık bilgilendirmede; “15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin ve Milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, Demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 26 Aralık 2016 / 03 Ocak 2017 Tarihleri arasında İlimizde yapılan çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 33 kişi gözaltına alınmış olup, 26 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şahıs tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış 7 kişi ise halen gözaltındadır.
Ayrıca halen 139 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi.



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