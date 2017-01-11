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11 Ocak 2017 12:28

Aydın’da 175 bin öğrenci gözlerini görme engelliler için kapayacak

Aydın’da 175 bin öğrenci gözlerini görme engelliler için kapayacak

11 Ocak 2017 12:28

Aydın’da "Gözlerini 5 Dakika Engelliler İçin Kapa” etkinliği kapsamında 777 okulda 175 bin 115 öğrenci aynı anda gözlerini kapayacak.

Aydın’da görme engelli bireylerin yaşadıkları güçlükleri anlayabilmek için empati ve duyarlılık değerlerinin kazanımını hedefleyen “Gözlerini 5 Dakika Engelliler İçin Kapa” etkinliği uygulanacak. Faaliyet il genelindeki 17 ilçede 60 okul öncesi, 341 ilkokul, 236 ortaokul 140 lise olmak üzere toplam 777 okul ve 175 bin 115 öğrenci ile gerçekleştirilecek.

13 Ocak 2017 Cuma günü saat 10.00’da Aydın’daki tüm okullarında aynı anda okul ortamındaki tüm öğrencilerin 5 dakika boyunca gözlerini kapatarak, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamalarını sağlamak, sosyal duyarlılık ve farkındalığı artırmak amaçlanıyor. Etkinlik sonunda yaklaşık 15 bin öğrenciye değerlendirme anketi uygulanacak.



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