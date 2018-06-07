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07 Haziran 2018 10:17

Aydın’da 178 bin 640 öğrenci yarın karne alacak

Aydın’da 2017-2018 eğitim-öğretim yılının yarın sona ermesi ile 178 bin 640 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Aydın’da 178 bin 640 öğrenci yarın karne alacak

07 Haziran 2018 10:17

Yeni öğretim yılı yaz tatilinin ardından 17 Eylül’de başlayacak.


Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 178 bin 640 öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Öğrenciler Cuma günü karnelerini alırken, 14 bin 295 öğretmen de yaz tatiline girecek. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yaz sonuna kadar dinlenme fırsatı yakalayacak.


Gelecek yılın çalışma takvimini de hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgeye göre yeni eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.




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